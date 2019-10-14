Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.89 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8895 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.9371 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.23 itibarıyla 5.9358 TL seviyesinde işlem hareket ederken; 6.5528 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5480 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4962 TL seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırırken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

Yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Analistler, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolarda 5,92 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunda, 5.90 TL altında kapanışlar olması durumunda 5.85 TL'nin gündeme geleceğini söyledi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 98.15 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1024 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.96 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.048 puan azalışla 97 bin 979 seviyesine geriledi. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 93 bin 382 puanı görürken, saat 17.26 itibarıyla 4810 puanlık düşüşle 94 bin 220 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 4.85 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi de yüzde 7.59 oranında değer kaybetti.

Geçen haftanın son işlem gününde dar bant içinde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 99.027,82 puandan tamamladı.

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Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bugün de konuyla ilgili gelişmeler ve açıklanacak sanayi üretimi endeksinin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışında ise ABD'de yayımlanmaya başlayacak şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini kaydeden analistler, hafta boyunca ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri ile dünya genelinde sanayi üretimi ve cuma günü açıklanacak Çin'in büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.

GRAM ALTIN 283 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0.98 değer kazancıyla 284.42 lira seviyesinde seyrediyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 281,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 17.06 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.98 üzerinde 284.42 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465 lira, Cumhuriyet altını da 1.912 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 1.490 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 122.800 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 825 puan altında, 122.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 123.000-125.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 123.625 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin arttığını belirterek, yurt içinde ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa'dan gelen açıklamaların Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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