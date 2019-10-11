Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.85 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 5.84 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8233 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8831 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.11 itibarıyla 5.8708 TL seviyesinde işlem hareket ederken; 6.4914 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4817 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3779 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Yurt dışında ABD'de ithalat fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolarda 5.84 TL'nin altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.26 düşüşle 98.15 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1040 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.83 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi saat 14.15 itibarıyla 417 puanlık yükselişle 99 bin 230 puandan hareket ediyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.43 oranında değer kazandı. Bankacılık de endeksi yüzde 0.27 oranında yükseldi.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, 97.510,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, son yarım saatte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 98.780,39 puandan tamamladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü yoğun diplomasi trafiğinin ardından yaptığı açıklamada harekatın sadece teröristleri hedef alacağını vurgularken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya'nın onay vermemesi de Türk lirası varlıklarını pozitif etkiledi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.

GRAM ALTIN 282 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 değer kaybıyla 280,3 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 282 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını da 1.891 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.502,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında dün ABD'de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu devam ettiğine dair açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını görece artırdığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar’ın, dün Brexit konusunda yaptıkları olumlu açıklamaların piyasalardaki belirsizliği nispeten azalttığını ve risk algısını düşürdüğünü belirten analistler, ABD ve İngiltere'deki son gelişmelerin altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekleyebileceğini dile getirdi.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 124.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan üzerinde, 124.000 seviyesinde dengelendi.

Dün 121.850 puana kadar gerileyen endeks kontratı, son yarım saatte kayıpların bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 azalışla 123.475 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Barış Pınarı Harekatına ilişkin gelişmeler ve ödemeler dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD ve Çinli yetkililer arasında dün Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu belirten analistler, 125.500 ve 126.200'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.

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