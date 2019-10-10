Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8615 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8796 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.51 itibarıyla 5.8696 TL seviyesinde işlem hareket ederken; 6.4799 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4725 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.1759 TL seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün başlaması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerin arttığını ifade eden analistler, bu durumun dolar kurunun diğer para birimleri karşısında gerilemesine sebep olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.92 TL seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.28 düşüşle 98.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1012 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.04 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 309,16 puan artışla 99.957,90 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 309,16 puan ve yüzde 0,31 değer kazancıyla 99.957,90 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile sigorta oldu. Dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,17 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 99.648,74 puanla 6 Eylül'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı ifade edildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de enflasyon ve İngiltere'de sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna ifade etti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 124.600 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 124.600 seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 124.750 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başlamasının ardından ABD başta olmak üzere batılı ülkelerden gelen açıklamalar ve yürütülen diplomasinin piyasaların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, veri gündeminde ise ABD'nin enflasyon ve İngiltere'nin sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.600'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 123.800 ve 122.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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