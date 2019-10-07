Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.69 TL seviyesinde tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.71 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.7059 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.7641 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.18 itibarıyla 5.7635 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3401 TL seviyesinde bulunuyor.

Hafta boyunca ABD'de Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 5.65 TL seviyesinin destek, 5.75 TL ve 5.78 TL direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 98.47 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0991 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.65 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 277 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 277,2 lira seviyesinde seyrediyor. Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel hafif satıcılı seyreden gram altın, haftayı 275,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını 1.849 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.503,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin gram altın fiyatı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri sonrası resesyon endişelerinin arttığını kaydeden analistler, ABD'de artan faiz indirimi beklentilerinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini, bu nedenle ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, Çin ile Hong Kong arasındaki gerilimin yükselmeye devam etmesi halinde güvenli liman olarak görülen altına talebin artabileceğine dikkati çekerek, hafta boyunca Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 dolar seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, gram altında 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 169,47 puan azalışla 103 bin 294 seviyesine gerilerken; endeks saat 17.18 itibarıyla 767 puanlık yükselişle 104 bin 234 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ortalama yüzde 0.73 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise yüzde 0.61 oranında yukarıda işlem görüyor.

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Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını kaydetti.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

İkili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda ise Türkiye'nin, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçeceği, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, bu operasyona dahil olmayacağı ve ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde bulunmayacağı vurgulandı.

Yurt içinde, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmeler ve cuma günü açıklanacak cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de tekrar başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.500 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 128.500 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 128.700 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Suriye sınırına ilişkin gelişmeler, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve 10 Ekim'de ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin yanı sıra yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 125.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 131.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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