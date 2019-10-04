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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

04.10.2019 - 09:12 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.69 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6857 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.7121 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.31 itibarıyla 5.7083 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2625 TL seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, teknik açıdan dolarda 5.65 TL seviyesinin destek, 5.75 TL'nin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 98.61 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0967 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.58 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 277 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 276,9 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 276,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.857 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.508,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 2016 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirterek, son dönemde beklentileri karşılamayan verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdığını kaydetti.

ABD'de artan faiz indirimi beklentilerinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğine dikkati çeken analistler, bugün ABD'deki eylül ayı istihdam raporundaki verilerin tahminlerin altında gelmesi halinde ons altındaki yükselişin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. 

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 392,67 puan artışla 103.177,00 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi, saat 16.33 itibarıyla 532 puanlık yükselişle  103 bin 347 seviyesinden işlem gördü. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.52 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.86 yukarıda hareket ediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artabileceğini ifade etti.

Bugün pay piyasalarında kesintisiz sürekli işlem modelinin uygulanacağını, dolayısıyla sürekli müzayede işlemlerine saat 13.00'ten 14.00'e kadar ara verilmeyeceğini anımsatan analistler, öğle arasının kaldırılmasıyla pay piyasasının, vadeli işlemler piyasası ve Avrupa borsalarıyla daha uyumlu hale geleceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi. 


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