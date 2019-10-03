Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6682 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.7139 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.27 itibarıyla 5.6894 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2441 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 98.70 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0963 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.76 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.88 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 274 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 274,4 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.499 dolardan işlem görüyor. ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kararından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası altının ons fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Analistler, ABD'nin tarife kararının ve hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden kötü gelmesi sebebiyle risk iştahında azalma olduğunu, bu durumun altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.510 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 809,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.

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Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydederek 26 ay sonra tek haneye dönmesinin ardından 104.767,54 seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının ise direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

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