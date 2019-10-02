Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.71 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.72 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.7122 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.7514 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.02 itibarıyla 5.7388 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2674 TL seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, bugün İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi. ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler, ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalar ve Suriye sınırına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 5.70 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5.7450 TL ve 5.7700 TL'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.19 yükselişle 98.96 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0915 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.15 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 273 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 273,3 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,8 artışla 272,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.482,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Analistler, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.460 dolar seviyesinin destek, 1.490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 44,19 puan azalışla 103.832,37 seviyesine geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 44,19 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 103.832,37 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

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Dün, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 103.876,56 puandan tamamladı.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 129.500 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 129.500 seviyesinde dengelendi. Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve buna paralel yükselen döviz kurlarının etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 azalışla 129.775 puandan tamamladı.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 127.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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