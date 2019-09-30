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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

30.09.2019 - 09:14
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.67 TL seviyesinde tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.66 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6602 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.6776 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.19 itibarıyla 5.6686 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2056 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 yükselişle 98.81 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0932 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.13 seviyesinde bulunuyor.

 


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