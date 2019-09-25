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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

25.09.2019 - 09:34
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde 5.6929 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7070 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.45 itibarıyla 5.6978 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2711 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 yükselişle 98.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1001 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.58 seviyesinde bulunuyor.


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