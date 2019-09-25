Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde 5.6929 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7070 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.45 itibarıyla 5.6978 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2711 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 yükselişle 98.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1001 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.58 seviyesinde bulunuyor.

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