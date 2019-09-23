Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.74 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.72 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde 5.7149 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7447 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.13 itibarıyla 5.7242 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2882 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7660 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtirken; 5.70 TL'nin altında kapanış olması durumunda 5.6580 TL seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.24 yükselişle 98.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0980 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.96 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 279 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 279,5 lira seviyesinde seyrediyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,3 artışla 279,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, haftanın ilk iş gününe artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 279,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.860 liradan satılıyor.

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Altının onsu ise cuma günü yüzde 0,9 artmasının ardından haftaya 0,1 yükselişle 1.517,7 dolardan başladı. Altının ons fiyatı ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden gelen haberlerle cuma günü yüzde 0,9 yükseldi.

Analistler, ABD'de tarım çiftliklerine bir gezi düzenlemesi planlanan Çin'li heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaları sonucu geziyi iptal etmesinin altın fiyatlarını artırdığını söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının geçen hafta toplantılarını tamamladığını ancak küresel makroekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı konuşmanın beklenenden şahin bulunmasının altının fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

BORSA İSTANBUL HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 208,77 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 100.445,47 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,12 ile iletişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 100.000-101.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 100.236,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 değer kazancıyla 125.800 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 125.800 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,28 azalışla 125.650 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalmasının ardından cuma günü ABD borsalarında etkili olan negatif seyrin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını bildirdi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin destek, 126.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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