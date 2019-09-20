Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 5.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.6815 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7270 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.05 itibarıyla 5.7030 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2941 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.6580 TL seviyesinin destek, 5.7430 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.19 yükselişle 98.03 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1032 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.96 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 276 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 276,2 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,1 artışla 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, haftanın son iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 276,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satılıyor.

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Altının onsu ise yüzde 0,4 yükselişle 1.504,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının toplantılarını tamamladığını ancak genişlemeci yönde alınan kararların piyasaların yön belirlemesinde yeterince etkili olmadığını, gözlerin gelecek makroekonomik verilere döndüğünü kaydetti.

Çin ile ABD arasında tekrar başlayan ticaret görüşmelerinin altının fiyatı üzerinde henüz bir etki oluşturmadığını ifade eden analistler, görüşmelerin ilerleyen aşamalarda altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 100.471,09 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 - 101.000 bandında seyrediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güveni verisinin takip edileceğin belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 126.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.775, en yüksek 126.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde işlem görüyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,51 azalışla 126.000 puandan tamamladı.

Analistler, küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin piyasaları negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 126.700 altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, 125.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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