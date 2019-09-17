Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.71 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7137 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7411 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.39 itibarıyla 5.7330 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3158 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1089 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7550 TL'nin direnç; 5.70 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 98.19 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1014 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.25 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.46 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 275,4 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşılık dolar/TL'de yaşanan değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,4 artışla 276 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.837 liradan satılıyor.

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Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.496,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün başlayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, buradan gelecek güvercin mesajların altın fiyatlarını destekleyebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da Zew endeksleri ile ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 azalışla 101.780,78 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 808,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise 2,71 ile ulaştırma oldu.

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Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğini, bunun da Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin varlıklarını negatif etkilediğini kaydetti.

ABD, İran ve Suudi Arabistan yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarınki ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde makroekonomik verilerin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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