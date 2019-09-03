Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.80 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7379 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.8237 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.13 itibarıyla 5.7501 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2941 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.9189 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.36 yükselişle 99.22 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0942 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.97 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 284,5 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi. ABD piyasalarının dün tatil olması dolayısıyla işlem hacminin düşük kaldığı piyasalarda, altının onsunun da yatay bir seyir izlediği görüldü. Altının ons fiyatı, dün 1.519-1.534 dolar bandında hareket etmesinin ardından, bugün de dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1'lik düşüşle 1.527,7 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ise altının onsundaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında, 284,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.

Analistler, ticaret müzakerelerine dair endişeler, Brexit belirsizliği, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler gibi gelişmelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun güvenli liman olarak görülen varlıkların yatırımcıların portföyündeki ağırlığının artmasına yol açtığını söyledi.

Gram altın için 290 liranın kuvvetli direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 280,5 liranın ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 artışla 99.100,13 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 757,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile madencilik, en çok gerileyen ise 1,72 ile ticaret oldu. Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle 99.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde enflasyonun seyrinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu belirterek, faiz indirimi beklentisinin banka pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra, yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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