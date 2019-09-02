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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

02.09.2019 - 08:57 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.83 TL seviyesinde tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7956 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.8405 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.28 itibarıyla 5.8083 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3709 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.0022 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 5.80 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda 5.7550 TL'nin gündeme geleceğini belirtirken, 5,8550 TL'nin direnç konumunda olacağını ekledi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 yükselişle 99.03 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0964 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.31 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,14 artışla 97.822,94 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.104,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97.400'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin devam edebileceğini ve 98.800 direncinin gündeme geleceğini kaydetti.


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