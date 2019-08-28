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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

28.08.2019 - 09:05 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.81 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.8160 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.8376 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.31 itibarıyla 5.8208 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4727 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1638 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 yükselişle 97.96 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1092 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.75 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 288 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 288,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1 artarak günü 289,2 liradan tamamladı.

Dört günlük yükseliş trendinin ardından bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 288,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 469 lira, Cumhuriyet altını 1.917 liradan satılıyor.

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Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.540,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde M3 para arzı ve ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 dolar direncinin kırılması halinde 1.555 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 462,71 puan ve yüzde 0,48 artışla 96.493,19 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 1,32 ile ticaret olurken, değer kaybeden tek sektör yüzde 0,06 düşüşle ulaştırma oldu.

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Dün, küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel 97.350 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla gerileyerek günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 96.030,47 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde M3 para arzı ve ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 


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