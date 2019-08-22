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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

22.08.2019 - 09:06 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.7094 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7537 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.25 itibarıyla 5.7477 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3370 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.3865 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.9750 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 98.11 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1094 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.18 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Dün, yüzde 0,53 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.522,11 puandan tamamladı. 

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarının geleceğe dönük çok fazla ipucu vermezken, yapılan faiz indiriminin politika değişikliği olmadığı ve bir ayarlama niteliğinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik eleştirilerine devam ederken, aynı zamanda Çin ile yapılan görüşmelerin büyük olasılıkla bir anlaşmayla sonlanacağını düşündüğünü söyledi. Çin'le boy ölçüşmek için kendisinin seçilmiş kişi olduğunu belirten Trump'a, Çin Dışişleri Bakanlığından, "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.

Analistler, dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından bugün Jackson Hole'da konferans kapsamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek mesajların yakından takip edileceğini, Powell'ın yarın konferansta vereceği mesajlar öncesi ise bekleyiş temasının süreceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, küresel çapta açıklanacak PMI verilerinin yanı sıra ABD'de işsizlik başvuruları ve Avrupa'da Tüketici Güven Endeksi'nin açıklanacağını bildirdi.

Yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu, Tüketici Güven Endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 puanın destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 


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