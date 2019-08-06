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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

06.08.2019 - 09:22 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.55 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5294 TL seviyesini; en yüksek ise 5.5371 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.55 itibarıyla 5.5371 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1972 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.2043 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.7448 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 97.32 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1202 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.08 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,3 artışla 98.967,38 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 294,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

GRAM ALTIN 259,8 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,8 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü yüzde 1,9 artışla 262,5 liradan tamamladı. 

Güne, ABD ve Çin'den gelen gerilimi artırıcı haberlerle başlayan gram altın daha sonra dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşle geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 259,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.734 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.475 doları test ettikten sonra bu seviyeden geri çekilen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.459,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını son altı yılın en yükseğine çıkarttığını ifade etti. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koymasıyla başlayan gerilim artarak devam ediyor..

ABD Çin'i kur manipülatörü ilan ederken, Çin yaptığı açıklamayla ABD'den tarım ürünü alımını durdurduğunu açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. 


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