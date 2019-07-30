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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

30.07.2019 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.61 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5478 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6231 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.15 itibarıyla 5.5631 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1939 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2021 TL seviyesinde bulunuyor. Brexit ile ilgili yaşanan gelişmelerle değer kaybeden Sterlin şu dakikalarda 6.7643 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 97.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1151 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.99 seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA ANA RESİM YÖNÜN AŞAĞI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından kurda kademeli bir düşüş eğilimi görülmeye başlandı. Dolarda en son 4 Temmuz tarihinde 5.58 TL seviyelerini konuşmuştuk sonrasında buradan tepkilerle karşılaştık. Dolar bugün 5.58 TL seviyesinin de altına doğru gevşemeyi başardı. Şimdilik iyimser havanın sürdüğünü bu durumun Dolar/TL kuru dışında Euro/TL ve Sterlin/TL paritelerinde de hissedildiğini gözlemlemekteyiz. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de bugün TL‘nin değer kazananlar arasında ilk sırada olduğu da görülüyor.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) için 25 baz puanlık faiz indirimi piyasada fiyatlamalar içerisinde ancak karar metnindeki ton ve Fed Başkanı Powell konuşması daha önemli. Bundan sonraki aylarda da Fed bu indirim sürecine devam edecek mi, yoksa 2020 yılına mı öteleyecek? Bu soruların cevabı yarın akşam belli olacak. Karşımıza oldukça güvercin bir Fed’in çıkması durumunda TL’deki olumlu hava korunabilir ve kurlarda geri çekilmeler sürebilir.

Yarın Fed öncesi de, TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunu yayınlayacak. Nisan ayında yayınlanan enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14.6 seviyesindeydi. Geçen hafta TCMB’nin açıklamalarında bu tahminde aşağı yönde bir revizeye gidileceğine vurgu yapıldı. Beklentiler doğrultusunda yapılacak aşağı yönlü bir revizyonda gelecek dönem için enflasyon beklentilerinin daha iyileşebileceğine yönelik bir algıyı destekleyebilir. Diğer yandan, ABD ile ilişkilerimizde TL’yi pozitif etkiliyor. Özellikle, ABD Başkanı D. Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı düşünmüyorum ifadeleri de iç piyasa açısından olumlu fiyatlanıyor. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi rakamında da tansiyon azalıyor. Bu tablo karşında, Dolar/TL kurunda bir süre daha geri çekilme devam edebilir. Az öncede söylediğim gibi özellikle yarın güvercin bir Fed bu duruma daha da destekleyici olabilir.

Dolar, bugüne 5.62 TL seviyesinde bir açılışla başladı ve gün içerisinde 5.5650 TL seviyesine doğru geri çekildi. Şimdilik, 5.55 TL - 5.60 TL aralığında fiyatlanıyor. Kurda teknik göstergelerde zayıf olduğu için yükselişini desteklemiyor. Ana resim yönün aşağı olduğunu gösteriyor. Ancak bunun daha kalıcı olabilmesi için 5.55 TL seviyesinin altında ısrarcı bir kur görmemiz gerekiyor ki 5.50 TL kapısı aralanabilsin.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 düşüşle 103.114,42 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

 

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile metal eşya makine oldu.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelir verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.800 puanın destek, 104.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

GRAM ALTIN 256,2 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,4 azalışla 257,6 liradan tamamladı.

Gram altın, düşüşünü dördüncü güne taşıyarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 256,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.713 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.425 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ekonomik ve tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.438 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 


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