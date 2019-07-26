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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

26.07.2019 - 09:18 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.68 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.69 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6290 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7083 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.58 itibarıyla 5.6350 TL seviyesinde işlem görürken, 6.2717 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2767 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 97.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1134 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.25 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 102.358,73 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 313,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 259,9 LİRA SEVİYELERİNDE 

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 259,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 259,3 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.250 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 259,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.417,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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