Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6574 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7731 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.17 itibarıyla 5.6937 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3113 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3503 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 düşüşle 97.41 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1140 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.43 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 261,9 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 261,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 430 lira, Cumhuriyet altını 1.757 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.425,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını söyledi. Veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.437 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 düşüşle 103.395,30 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik başvurularının da takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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