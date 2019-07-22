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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

22.07.2019 - 09:22 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.64 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.67 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6340 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6943 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.00 itibarıyla 5.6781 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3239 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3763 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 yükselişle 96.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1224 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.68 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 260,5 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor.

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Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin artmasıyla altının ons fiyatı 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Daha sonra Fed'den gelen açıklamalarla 50 baz puanlık indirim ihtimalinin düşürülmesiyle değer kaybeden altının ons fiyatı şu dakikalarda Asya piyasalarında yatay seyirle 1.426,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti. 


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