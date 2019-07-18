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Piyasalarda son durum

18.07.2019 - 10:05
Piyasalarda son durum | Piyasa Haberleri

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 99.716,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 89,50 puan ve yüzde 0,09 azalışla 99.716,67 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 düştü, holding endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile bilişim oldu. 
Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da yüzde 1,81 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 99.806,17 puandan tamamladı. 


Analistler, küresel piyasalardaki negatif görünüme karşın TL varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, bu ayrışmanın gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar devam edebileceğini kaydetti. Dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan Türkiye ile ilgili açıklamanın sürpriz içermediğini ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi. 

Dün Pentagon tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6720'ye kadar geriledi ve şu dakikalarda 5,6830 seviyesinde dengelendi. 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 97.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

DOLAR SAKİN SEYİRDE

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6850 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,7189'a kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,6753'e gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 5,6907'den tamamladı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." denildi. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürüyor. 

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 5,6850 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 6,3970, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,0690 seviyesinden işlem görüyor. 

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1239, sterlin/dolar yüzde 0,03 değer kazancıyla 1,2436 ve dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,09 seviyelerinde bulunuyor. 

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philedelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve Endonezya ve Güney Afrika merkez bankalarının toplantılarının takip edileceğini bildirdi. 

Teknik açıdan dolar/TL için 5,65'in destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,60'ın gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,7250'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

GRAM ALTIN 260 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,0 lira seviyesinde dengelendi. 

Dün, dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın günü yüzde 0,8 artışla 260,7 liradan tamamladı. 

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 260,0 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.733 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 1.421,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 ve 1.438 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti. 


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