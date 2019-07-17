Piyasalarda son durum | Piyasa Haberleri

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 98.421,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 393,14 puan ve yüzde 0,40 artışla 98.421,63 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,13 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da yüzde 0,96 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.028,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 96.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.



GRAM ALTIN 257.8 LİRA SEVİYELERİNDE



Gram altın 257,8 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel dün yüzde 0,8 değer kaybeden gram altın, günü 257,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 257,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.404,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR SAKİN SEYREDİYOR



İstanbul serbest piyasada dolar 5,7090 liradan, avro 6,4060 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7070 liradan alınan dolar, 5,7090 liradan satılıyor. 6,4040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4060 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7100 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4080 lira olmuştu.