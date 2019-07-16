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Piyasalarda son durum

16.07.2019 - 10:06 | Son Güncelleme :
Piyasalarda son durum | Piyasa Haberleri

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 yükselişle 97.860,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 762,07 puan ve yüzde 0,78 artışla 97.860,40 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 0,74 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile spor oldu. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1 artışla 98.066,17 puandan tamamladı.

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Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 967,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile iletişim oldu. 
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.512,74 puana kadar yükseldikten sonra 98.000 puanın üzerinde dengelendi. 

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7190 liradan, avro 6,4420 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,7170 liradan alınan dolar, 5,7190 liradan satılıyor. 6,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4420 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4710 lira olmuştu. 

GRAM ALTIN 259.4 LİRA SEVİYELERİNDE 

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,4 lira seviyesinde dengelendi. 

Cuma günü altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan gram altın, haftayı 260,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 259,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.412,9 dolardan işlem görüyor. 

Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik rakamları, Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. 


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