Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe yatay seviyesinde başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6677 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7166 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.57 itibarıyla 5.7037 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3817 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4224 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 96.56 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1263 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.92 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 256,8 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 256,0 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.722 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.407,0 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD Üretici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 99.460,70 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 54,26 puan ve yüzde 0,05 artışla 99.460,70 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile inşaat oldu.

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Dün artan küresel risk iştahı ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,83 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 99.406,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyor.

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