‹ Önceki Haber Yapı Kredi ile BASİSEN arasında toplu iş sözleşmesi Yapı Kredi ile BASİSEN arasında toplu iş sözleşmesi Sonraki Haber › Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

12.07.2019 - 09:14 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe yatay seviyesinde başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6677 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7166 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.57 itibarıyla 5.7037 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3817 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4224 TL seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 96.56 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1263 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.92 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 256,8 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 256,0 liradan tamamladı.

##$$ALTINWIDGET##$$

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.722 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.407,0 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD Üretici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 99.460,70 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 54,26 puan ve yüzde 0,05 artışla 99.460,70 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile inşaat oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Dün artan küresel risk iştahı ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,83 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 99.406,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Yapı Kredi ile BASİSEN arasında toplu iş sözleşmesi Yapı Kredi ile BASİSEN arasında toplu iş sözleşmesi Sonraki Haber › Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.893 Değişim: -0,52% Hacim : 2.726 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 98.695 12.07.2019 Yüksek 99.871
Açılış: 99.461
5,7099 Değişim: 0,64%
Düşük 5,6677 12.07.2019 Yüksek 5,7166
Açılış: 5,6734
6,4310 Değişim: 0,50%
Düşük 6,3817 12.07.2019 Yüksek 6,4392
Açılış: 6,3991
258,84 Değişim: 1,06%
Düşük 255,94 12.07.2019 Yüksek 259,34
Açılış: 256,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.