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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

11.07.2019 - 09:08 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.71 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.66 TL seviyesinde başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6567 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6895 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.11 itibarıyla 5.6715 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3804 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4074 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 düşüşle 97.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1271 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.29 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 99.428,00 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 842,71 puan ve yüzde 0,85 artışla 99.428,00 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile sigorta oldu.

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Dün düşüş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 98.585,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasının faiz indirim beklentilerini artırdığını, buna bağlı olarak küresel risk iştahının arttığını söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Analistler, bugün, yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

GRAM ALTIN 259,1 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yükselişle başlamasının ardından 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan kongresinde yaptığı sunumda verdiği güvercin mesajlar sonrası altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel yüzde 0,5 değer kazanan gram altın, günü 259,0 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne sakin başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.730 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.422,1 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de devam edeceği sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.410'un önemli destek, 1.430 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.


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