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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

10.07.2019 - 09:19 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.71 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyesinde başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.7208 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7523 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.40 itibarıyla 5.7460 TL seviyesinde işlem görürken, 6.4145 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4472 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 97.47 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1214 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.15 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 256,5 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki hafif düşüşe rağmen altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel, gram altın günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 257,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 256,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 417 lira, Cumhuriyet altını 1.708 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.391,0 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün İngiltere'de dış ticaret verilerinin, ABD'de ise toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387'nin önemli destek, 1.400 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 96.840,62 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 29,41 puan ve yüzde 0,03 artışla 96.840,62 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile metal ana sanayi oldu. 
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,91 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.811,22 puandan tamamladı.

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Analistler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye'nin ABD ve AB ile arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi. 


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