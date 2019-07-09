Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.72 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.74 TL seviyesinde başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6952 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7457 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.10 itibarıyla 5.7053 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3854 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3936 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.17 yükselişle 97.15 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1202 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.12 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 914,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

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Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.115,10 puana kadar yükselmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla 97.500-98.000 bandında dengelendi. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 256,8 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında yaşanan sınırlı geri çekilmeye rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel, yüzde 1,7 değer kazanan gram altın, günü 257,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.722 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.393,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırdığını ve bu konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini kaydetti. Bugün yurt içinde ve dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387'nin önemli destek, 1.400 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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