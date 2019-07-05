‹ Önceki Haber Benzin fiyatlarına indirim Benzin fiyatlarına indirim Sonraki Haber › Piyasalar bu veriyi takip edecek Piyasalar bu veriyi takip edecek

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

05.07.2019 - 08:52 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.59 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.60 TL seviyesinden başladı. G20 Zirvesi sonrası iyimser hava sürerken, dolar kuru 5.5899 TL seviyesine kadar geriledi; gün içerisinde en yüksek ise 5.6367 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.18 itibarıyla 5.6071 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3032 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3170 TL seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.21 yükselişle 96.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1263 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.98 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 artışla 99.942,91 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 99.500 - 100 bin bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde banka kredileri eğilim anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Tarım dışı istihdamın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı strateji açısından ipuçları verebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti. 

GRAM ALTIN 255,3 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 255,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,7 değer kaybeden gram altın, günü 254,6 liradan tamamladı. 

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 255,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını 1.703 liradan satılıyor. 

##$$ALTINWIDGET##$$

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın hafif üzerinde 1.415,70 dolardan işlem görüyor. 

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti. 

Bugün yurt içinde nisan-haziran banka eğilim anketleri, yurt dışında ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


‹ Önceki Haber Benzin fiyatlarına indirim Benzin fiyatlarına indirim Sonraki Haber › Piyasalar bu veriyi takip edecek Piyasalar bu veriyi takip edecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.606 Değişim: 0,23% Hacim : 6.874 Mio.TL Son veri saati : 17:35
Düşük 99.262 05.07.2019 Yüksek 100.447
Açılış: 99.428
5,6367 Değişim: 0,82%
Düşük 5,5899 05.07.2019 Yüksek 5,6466
Açılış: 5,5909
6,3247 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3032 05.07.2019 Yüksek 6,3503
Açılış: 6,323
252,08 Değişim: -1,03%
Düşük 251,25 05.07.2019 Yüksek 256,51
Açılış: 254,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.