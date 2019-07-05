Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.59 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.60 TL seviyesinden başladı. G20 Zirvesi sonrası iyimser hava sürerken, dolar kuru 5.5899 TL seviyesine kadar geriledi; gün içerisinde en yüksek ise 5.6367 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.18 itibarıyla 5.6071 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3032 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3170 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.21 yükselişle 96.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1263 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.98 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 artışla 99.942,91 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 99.500 - 100 bin bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde banka kredileri eğilim anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Tarım dışı istihdamın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı strateji açısından ipuçları verebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

GRAM ALTIN 255,3 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 255,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,7 değer kaybeden gram altın, günü 254,6 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 255,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını 1.703 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın hafif üzerinde 1.415,70 dolardan işlem görüyor.

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde nisan-haziran banka eğilim anketleri, yurt dışında ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.