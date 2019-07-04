Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.63 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.61 TL seviyesinden başladı. G20 Zirvesi sonrası iyimser hava sürerken, dolar kuru 5.5876 TL seviyesine kadar geriledi; gün içerisinde en yüksek ise 5.6276 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.13 itibarıyla 5.6019 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3207 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3312 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 96.35 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1284 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.17 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,34 azalışla 99.028,52 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 334,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,62 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

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BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle güne yükselişle başlayarak 100 bin puanın üzerini test etmesine karşın devam eden jeopolitik risk algısıyla düşüş geçti ve 99.000 sınırına geriledi.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

GRAM ALTIN, 254,9 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 254,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, günü 256,5 liradan tamamladı.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 254,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.413,47 dolardan işlem görüyor.

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.