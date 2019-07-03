Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.63 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru açıklanan gün haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında 5.6045 TL'yi seviyesine kadar gerilerken; gün içerisinde en yüksek 5.6654 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 15.41 itibarıyla 5.6454 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3273 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3673 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon yüzde 0.03 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 15.72 seviyesine geriledi. Ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 oranında artmasını beklerken; enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.25 olacağını tahmininde bulunmuştu. Mayıs ayında ise, Tüketici Fiyat Endeksi aylık 0.95 artarken, yıllık bazda yüzde 18.71 olmuştu.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 yükselişle 96.33 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1281 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.20 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN, 258,4 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun alıcılı seyretmesiyle yüzde 1,78 değer kazanan gram altın, günü 255,8 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artarak 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,5 artışla 1.426,12 dolardan işlem görüyor.

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.418 doların destek, 1.438 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile turizm,, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamadı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri, ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100 bin puanın direnç, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.