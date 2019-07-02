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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

02.07.2019 - 09:31 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.64 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan olumlu açıklamalarla piyasalarda başlayan iyimserlik sürerken; dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.6390 TL'yi en yüksek ise 5.7007 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 13.21 itibarıyla 5.6774 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3686 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4214 TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin direnç, 5,62 TL'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. 

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 96.31 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1299 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.36 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 253,2 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurunda gerçekleşen sert geri çekilmeye paralel, gram altın 26 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirerek günü yüzde 4,25 değer kaybıyla 251,4 liradan tamamladı.

Gram altın, güne artışla başlamasının ardından saat 09:50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 412 lira, Cumhuriyet altını 1.686 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,5 yükselişle 1.390,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini fakat İran'ın nükleer anlaşmada konulan uranyum limitini geçtiğini duyurmasının ardından jeopolitik risklerin tekrar gündeme geldiğini kaydetti.

İran ile ABD arasındaki yaşanan gerginliğin yakından takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

BORSA İSTANBUL 100 BİN PUANI AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 453,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile iletişim oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.341,64 puana kadar yükselerek 26 Mart'tan bu yana ilk defa 100 bin puanın üzerine çıktı.

Analistler, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram limitinin üstüne çıktığını duyurması ile jeopolitik riskler tekrar piyasaların gündemine yerleştirdiğini belirtti.

Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrasında TL varlıkların pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin kırılması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. 


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