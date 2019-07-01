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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

01.07.2019 - 09:21 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.79 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru; yeni haftaya 5.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla gerilerken; gün içerisinde en düşük 5.6493 TL'yi en yüksek ise 5.7634 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.43 itibarıyla 5.6570 TL seviyesinde işlem görürken, 6.4172 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4233 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.31 yükselişle 95.96 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1349 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.68 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.574,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,20, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile metal,eşya,makina oldu.

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Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 3 ayın en yüksek seviyesi olan 99.358,59 puanı görmesinin ardından 99.000 puanın hemen üstünde dengelendi.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde olumlu mesajların verilmesi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin pozitif havanın küresel risk iştahını artırdığını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.500 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 253,2 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, ons altın fiyatının yatay seyretmesine rağmen, dolar kurundaki değer kazançlarıyla beraber yüzde 0,36 yükselen gram altın haftanın son işlem gününü 262,5 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 3,7 azalarak 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.691 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,8 düşüşle 1.384,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini kaydetti. Zirvede bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xİ Jinping'in müzakerelerin devamı konusunda anlaşmaları sonrası, bu müzakerelerden gelecek haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini dile getirdi.


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