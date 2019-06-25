Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.79 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.82 TL seviyesinden başladı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7928 TL'yi, en yüksek ise 5.8307 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 13.10 itibarıyla 5.8053 TL seviyesinde işlem görürken, 6.6029 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.6136 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 95.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1384 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.20 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.41 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Güne düşüşle başlayan ve 94.619,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişle geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de birinci el konut satışları, Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve ABD ile İran arasındaki gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

GRAM ALTIN 267 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 267,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 primle 265,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,68 artışla 267,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 434 lira, Cumhuriyet altını 1.778 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,71 primle 1.429,40 dolardan işlem görüyor. Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve 8 üst düzey komutanı kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladığını anımsatarak, ABD'nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney, Zarif ve İranlı komutanların ABD finans sisteminden tamamen izole edildiğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki yaşanan gerginliğin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğin ifade eden analistler, ons fiyatının bugün 1.438,80 dolarla Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü kaydetti.

Analistler yurt içinde özellikle altının ons fiyatından bulduğu destekle, gram altının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 270 liranın direnç 263 liranın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de birinci el konut satışları ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.

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