‹ Önceki Haber Buna itiraz eden tazminat alabilecek Buna itiraz eden tazminat alabilecek Sonraki Haber › Soda Sanayii ile Ciner ABD'de soda üretim tesisi kuracak Soda Sanayii ile Ciner ABD'de soda üretim tesisi kuracak

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

24.06.2019 - 08:06 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Piyasalar geçtiğimiz haftayı 5.8224 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.73 TL seviyesinden başlandı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7107 TL'yi, en yüksek ise 5.8243 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 16.31 itibarıyla 5.8172 TL seviyesinde işlem görürken, 6.5066 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5273 TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti. 

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 düşüşle 95.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1383 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.92 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile inşaat oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,09 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile Jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

GRAM ALTIN 258 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,8 primle 261,9 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,53 azalışla 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,33 primle 1.402,95 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD-İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, "Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.397 dolar destek, 1.411 dolar ise direnç konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kurundaki zayıf seyir ve altının ons fiyatındaki geri çekilmelerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, "Teknik olarak gram altın fiyatında 257 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 255 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Buna itiraz eden tazminat alabilecek Buna itiraz eden tazminat alabilecek Sonraki Haber › Soda Sanayii ile Ciner ABD'de soda üretim tesisi kuracak Soda Sanayii ile Ciner ABD'de soda üretim tesisi kuracak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.182 Değişim: 1,23% Hacim : 7.097 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.898 24.06.2019 Yüksek 96.212
Açılış: 96.040
5,8098 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7107 24.06.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8224
6,6214 Değişim: 0,00%
Düşük 6,5066 24.06.2019 Yüksek 6,6395
Açılış: 6,6214
264,25 Değişim: 0,84%
Düşük 257,65 24.06.2019 Yüksek 264,42
Açılış: 262,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.