Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Piyasalar geçtiğimiz haftayı 5.8224 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.73 TL seviyesinden başlandı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7107 TL'yi, en yüksek ise 5.8243 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 16.31 itibarıyla 5.8172 TL seviyesinde işlem görürken, 6.5066 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5273 TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 düşüşle 95.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1383 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.92 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile inşaat oldu.

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Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,09 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile Jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

GRAM ALTIN 258 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,8 primle 261,9 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,53 azalışla 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,33 primle 1.402,95 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD-İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, "Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.397 dolar destek, 1.411 dolar ise direnç konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kurundaki zayıf seyir ve altının ons fiyatındaki geri çekilmelerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, "Teknik olarak gram altın fiyatında 257 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 255 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.

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