Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz sayfayı 5.83 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne 5.84 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.8301 TL'yi, en yüksek ise 5.8934 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 13.01 itibarıyla 5.8640 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5548 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 97.63 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1174 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.97 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 247 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 246,7 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına karşın ons altındaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 245,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.36 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,61 değer kazancıyla 246,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet 1.649 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,38 yükselişle 1.311,62 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle yatırımcıların güvenli liman taleplerini artırdığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasında "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerini kullanması sonrası piyasalardaki jeopolitik risk fiyatlamasının güçlendiğini ifade eden analistler, bu gelişmeler sonrasında ons altın fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.

Analistler, güçlenen güvenli liman alımlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2,1190 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine düşürdüğünü, altının ons fiyatının ise 1.300 doları aşmasına neden olduğunu kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının dolar kuru ve ons altın fiyatlarına bağlı hareket ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 248 liranın direnç, 245 liranın ise destek seviyesi olduğunu bildirdi. Analistler bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,09 puan azalırken toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.000-90.500 puan bandında tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

Bayram arifesi olması nedeniyle öğleden sonra yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Analistler, cuma günü yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.