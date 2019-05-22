Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.05 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 6.0463 TL'yi, en yüksek ise 6.1147 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 16.22 itibarıyla 6.0989 TL seviyesinde işlem görürken, 6.8321 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8150 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.05 TL seviyesinin destek, 6.0860 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 97.88 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1166 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.72 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 248 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 247-250 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 247,9 liradan tamamladı.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 248,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.659 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.273,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar varlıklarındaki toparlanma nedeniyle altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.269 doların destek konumunda olduğunu, yurt içinde ise altının gram fiyatında 245 liranın destek, 250 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

BORSA İSTANBUL 84 BİNİN ALTINI GÖRDÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 85 bin 240 puandan tamamlarken, günün ikinci yarısında kayıplarını hızlandırdı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 83 bin 882 puanı görürken, saat 16.56 itibarıyla 1259 puanlık düşüşle 84 bin 45 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ortalama yüzde 1.48 oranında değer kaybetti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ABD-İran gerilimi ve ABD ile Çin tarafından ticaret konusunda atılan adımların yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 84 bin 900'ün kritik destek konumunda bulunduğunu, bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Etiketler