Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.98 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.96 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.9595 TL'yi, en yüksek ise 6.1318 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.47 itibarıyla 6.1212 TL seviyesinde işlem görürken, 6.8948 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8786 TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 6.23 TL'nin önemli direnç, 5.9650 TL'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 düşüşle 97.08 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1231 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.36 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 249 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249 lira seviyesinde dengelendi. Geçen hafta dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, cuma günü kurda görülen düşüşe paralel yüzde 3,18 değer kaybederek haftayı 247,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 249 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.662 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.283,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta nükleer füze denemesi yapan Kuzey Kore ve ABD ile ticaret müzakerelerinden sonuç alamayan Çin'den gelebilecek açıklamaların bu hafta altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Yurt içinde, mart ayı cari işlemler dengesi ile altın ithalatı verilerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, "Yurt içi piyasalarda, altının gram fiyatı geçen hafta direnç seviyelerinin üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Altın fiyatlarındaki yükselişin devamı için altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının 257 lira seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BORSA İSTANBUL GERİLİYOR

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 azalışla 87 bin 327 puandan tamamlarken, günün ikinci yarısında da düşüş sürüyor. BIST 100 endeksi saat 15.07 itibarıyla 2 bin 446 puanlık düşüşle 86 bin 161 puandan işlem görürken; hisse senetleri ortalama yüzde 2.78 değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise yüzde 3.03 seviyesinde düşüşle 110 bin 415 puandan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını, bu durumun dünya borsalarında düşüşlere neden olduğunu bildirdi. Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek, 92.500'ün ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.