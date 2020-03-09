Piyasalarda sert hareketler! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Yeni haftada piyasalarda çok sert negatif hareketler hakim... Sebebi ise Corona virüs etkisinin yanında, hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş… İşte piyasalarda yaşanan sert hareketlerle ilgili tüm kritik noktalar ve beklentiler…

Yıllardır bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, piyasalarda yaşanan negatif hareketleri ve nelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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