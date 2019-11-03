Piyasalarda ‘iyimserlik’ hakim | Piyasa Haberleri

Piyasalarda kısa süreli dalgalanmalara rağmen iyimserlik korunuyor.

İşte Hürriyet gazetesinden Zeynel Balcı'nın bugünkü yazarı...

Merkez bankalarından gelen faiz indirimleri, Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin azalması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde anlaşma beklentilerinin artması iyimserliğin kaynakları. Temsilciler Meclisi’nden geçmesiyle ABD Başkanı Trump’ın azil sürecinin başlaması ve Türkiye aleyhine yine ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırımlar bu aşamada çok fiyatlamaya dahil edilmiş değil. Ancak olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması nedeniyle piyasalarda daha temkinli bir görünüm öne çıkmaya başlamış durumda. Piyasa diliyle ‘düzeltme’ tabiri daha yerinde olacak. Ancak olumsuz haber akışı olması durumunda farklı bir değerlendirme yapmak gerekebilir.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI

Dikkat çeken diğer nokta gerek Türkiye gerekse ABD ve Avrupa merkez bankaları söylemlerinin birbirleriyle çok benzeşmeye başlaması. Ayrıca düşük faiz politikası uyguluyorlar. TCMB Başkanı Murat Uysal ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’in son açıklamalardan çıkan piyasa algısı ‘aralık ayında faiz indirimlerine ara verilebileceği’ yönünde. TCMB Başkanı Uysal, daha önceki faiz indirimleri için “önden yüklemeli” söylemine ilave olarak bu defa “gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandık” derken, 2019 yılı için enflasyon tahminini yüzde 12 olarak açıkladı. Her ne kadar 2020 için enflasyon tahminini 8.2 olarak söylese de, bu aşamada TCMB faizinin yüzde 14 olduğunu dikkate alırsak reel faiz hesaplamaları açısından aradaki band oldukça daralmış görülüyor. Türkiye’nin borç çevirme oranları ve CDS (risk primi) gibi bazı kıstasları dikkate aldığımızda reel faizde belli bir marjı korumak durumunda. Fed Başkanı Powell ise “Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düşünüyor” dedi. Bu açıklama sonrası benzer algılar Fed için de oluştu. Avrupa Merkez Bankası’nın düşük faiz ve parasal genişlemeden yana tavrı zaten biliniyor. Düşük faiz hem reel ekonomiler hem de borsalar için iyi bir gelişme elbette. Her ne kadar genele yaygın bir hareketten söz etmek zor olsa da reel ekonomideki hareketlenmede payı var.

DÜZELTME SÜRECİ

Geçen hafta açıklanan Türkiye dış ticaret verileri bu açıdan önemli. Ağustos ve eylüldeki yüzde 1.5 ve 1’lik ithalat artışları dikkate değer. Temmuzda yüzde 8.5, haziranda 22.7 düşüşler vardı. Buna karşılık Eylül ihracat artışı ise 0.3’de kaldı. Ağustos ve temmuz için bu rakamlar yüzde 1.6 ve 7.9 artış şeklinde idi. Gittikçe ihracatta azalan bir ivme var. Bunu da özellikle Euro Bölgesi ekonomileri başta olmak üzere küresel ekonomideki yavaşlamaya ve bir miktar da TL’deki değerlemeye vermek gerekir. TÜFE bazlı reel kur endeksinde son aylarda bir artış söz konusu. 69 seviyesinden 76 seviyesinin üzerine taşındı. Olumlu havanın sürdüğü dış piyasalarda ise çok fazla dalgalanma görülmüyor. Ancak altın fiyatında (ons/dolar) düşük faizin süreceği beklentileri ve biraz da Trump etkisiyle (azil süreci) tekrar yükseliş görüldü, 1.500 doları geçti. Dolar zayıfladı, Euro hafif değer kazandı. TÜİK tarafından pazartesi açıklanacak ekim enflasyonunda yaklaşık olarak aylık yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 8.50 beklentileri hakim. Baz etkisi kasım ayında azalacak. Diğer gündemler arasında ABD’deki 5 Kasım Halkbank davası ve 13 Kasım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye gidip gitmeyeceği konuları sayılabilir. Suriye konusunda varılan mutabakatlar sonrası 25 Ekim haftasında tahvil bono ve hisse senetlerinde yabancı alımları 329 milyon doları tahvil bono olmak üzere 345 milyon doları buldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in cuma akşamı yaptığı ‘negatif’ten ‘durağan’a görünüm düzeltmesi, o cenahtan uzun süredir gelen ilk olumlu haber. Ancak bu değişikliğin etkisi sınırlı kalabilir. Piyasalarda mevcut trendler korunmakla birlikte düzeltme süreci bir süre daha etkili olabilir.

BORSA 100 BİNİN ÜZERİNDE KALAMADI

BORSADA çıkış sonrası gelen satışlara bağlı düşüş görülüyor. Düşüşle birlikte çıkışta oluşan boşluklar (gap) kapanmaya başladı. 98.000-99.000 seviyelerindeki iki küçük boşluk kapandı. Ancak 97.000-95.000 aralığında oluşan daha büyük boşluğun kapanıp kapanmayacağı önemli olacak. Teknik analizde kesin kural olmazsa da genelde boşlukların kapanacağı yönünde bir görüş vardır. Ama ne zaman kapanacağı konusu önem taşıyor. 97.000 ve 95.000 aynı zamanda geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 100.000-101.200 ilk direnç noktaları. Bu seviyeye hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 101.200 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir. Ancak olası tepki alımlarının direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ALIMLARI ZAYIF

DOLAR/TL kurunda düşüş eğilimi sürüyor. Tepki alım denemeleri güç kazanmış değil. İlk destek 5.70 seviyesinde görülürken bu seviyenin altında düşüşün devamıyla birlikte sonraki destekler 5.64-5.60 ve 5.50 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç 5.77 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.86 ve 5.93-5.98 seviyelerinde görülüyor. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.

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