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Piyasalarda gözler Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda

09.10.2018 - 09:13
Piyasalarda gözler Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda

Yurt içinde, saat 13.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Küresel piyasalar, dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir görünüm ortaya koyarken, pozitif seyreden yurt içi piyasaları, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na odaklandı.

Güne, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), yükselen riskler nedeniyle küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini düşürmesiyle başlayan piyasaların veri takviminde Almanya'nın dış ticaret rakamları öne çıkıyor.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun (DEG) Ekim 2018 sayısını "İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiği vurgulanırken, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirildi. Bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminlerinin de aşağı çekildiği raporda, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisi ise bu yıl için yüzde 3,5'e ve 2019 için yüzde 0,4'e revize etti.

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ABD borsalarında, dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Cuma günü açıklanmaya başlayacak şirket bilançolarına ilişkin beklentilerle hisse bazlı hareketlerin yoğunlaştığı New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 düşüş kaydetti. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, yüzde 3,20-3,25 bandında dengelenen 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Analistler, dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin yıllık yüzde 0,1 gerilediğini anımsatarak, son dönemde beklentileri karşılamayan makroekonomik verilerin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti. Almanya’da şu dakikalarda açıklanan dış ticaret fazlası, 17,2 milyar avro ile beklentileri aştı.

Bugün Asya pay piyasalarında, IMF'nin küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi sonrası karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla sınırlı da olsa yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yatay seyirden destek bulan pay piyasaları, banka hisseleri öncülüğünde hızlı yükseldi. BIST 100 endeksi yüzde 1,27 değer kazanarak günü 96.087 puandan tamamlarken, dün 6,1103'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1220'den işlem görüyor. Analistler, bugün saat 13.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın piyasaların odağında bulunduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 97.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları 
13.00 Türkiye, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı 
13.00 ABD, eylül ayı küçük işletmeler iyimserlik endeksi 


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