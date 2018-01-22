Piyasalarda bu hafta gündem yoğun

Küresel piyasalar, ABD'de "hükümetin kapanması", Almanya’da koalisyon görüşmeleri ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin haber ve gelişmeler ile yoğun veri akışının takip edileceği haftaya karışık başladı.

ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı itibarıyla doldu. Cumhuriyetçiler ile Demokratların dördüncü geçici bütçe tasarısını Kongre’den geçirememesi, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak kapanmasına yol açtı. Gerçekleşen kapanma nedeniyle birçok federal kurumun, hizmetlerini 20 Ocak 2018 itibarıyla geçici olarak askıya almasına ve milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak. Analistler, geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade ederek, S&P 500 ve Nasdaq endeksinin sırasıyla yüzde 0,44 ve yüzde 0,55 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini kaydetti. Dow Jones endeksi de yüzde 0,21 artış kaydederek rekor seviyenin hemen altında haftayı kapattı.

##$HABER_1443514$##

Avrupa tarafında, bu hafta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları öncesinde Almanya'daki hükümet kurma çalışmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) delegeleri, hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon görüşmelerine geçilmesine yeşil ışık yaktı. Böylece Almanya'da büyük koalisyon kurulması ve hükümet belirsizliğinin ortadan kalkması için ilk adım atılmış oldu. Söz konusu gelişmelerle avro/dolar paritesi 1,23'ü test etmesine karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek 1,2200-1,2250 bandında dengelendi.

Yarın kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı öncesi bugün Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükselerek 2 yılın zirvesine çıktı.

Yurt içinde, geçen hafta artan jeopolitik risklerle dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,46 değer kaybederek günü 115.147 puandan tamamladı. Geçen haftayı 3,8095'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8310 seviyesinde dengelendi. Analistler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin takip edileceği yeni haftada piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirterek, yurt dışında yarından itibaren hareketlenecek veri trafiğinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Dolar/TL'nin 3,85 direncinin altında kaldığı sürece yükseliş isteğinin sınırlı kalacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 115.000 ve 114.400 seviyelerinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destekler olduğunu bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı yurt dışı ÜFE

16.30 ABD, aralık ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

Etiketler