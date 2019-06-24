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Piyasalarda bu hafta gündem yoğun! Bunlar takip edilecek

24.06.2019 - 09:25 | Son Güncelleme :
Piyasalarda bu hafta gündem yoğun! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun haber akışı ve makroekonomink veri takvimine odaklanırken, yurt içinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından bugün haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.

28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD-İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek. Zirveye ilişkin en kritik görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve dayanıklı tüketim malları ile Avrupa tarafında enflasyon ve İngiltere büyüme verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

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Geçen hafta ABD tarafında piyasalarda Fed'in temmuzda faiz indirimlerine başlayacağı sinyalini vermesi ve öncü imalat göstergelerinin yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesi fiyatlanırken, İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri yakından takip edildi. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta Dow Jones endeksinde yüzde 2,41'lik, S&P 500 endeksinde yüzde 2,20'lik ve Nasdaq endeksinde yüzde 3,01'lik yükseliş görüldü. Geçen hafta 96,1 sınırına kadar gerileyerek yaklaşık son 3 ayın dün düşük seviyesini gören dolar endeksi, yeni haftada 96,149 seviyelerinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise geçen hafta yüzde 1,9740 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrası bugün yüzde 2,0490 civarında seyrediyor.

Analistler, ABD-İran arasındaki gerilimin tedirginlik ve belirsizlik oluşturmayı sürdürdüğünü ve İran'a yönelik açıklanacağı belirtilen yaptırımların yansımalarının izleneceğini belirterek, Fed sonrası yüzde 2'nin altına inen 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da geçen hafta ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası pay piyasalarında belirgin yükselişler görülürken, tahvil faizlerindeki düşüş dikkati çekti. Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,99 değer kazandı. Draghi'nin daha fazla parasal genişleme ve faiz indirimi mesajı verdiği açıklamaları sonrası dolar karşısında 1,1396'ya kadar çıkan avro/dolar paritesi, yeni haftaya 1,1378'den başladı.

Asya tarafında yeni haftaya karışık bir seyirle başlanırken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,18 yükseldi.

Yurt içi tarafta, geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, İran ile ABD arasında artan gerilim ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 94.022,28 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise geçen haftayı 5,82 seviyelerinden tamamlamasının ardından yeni haftaya 5,73'den başladı.

Analistler, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini söyledi.

Bugün sektörel güven endekslerinin yanı sıra Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin açıklanacağını anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.


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