Piyasalarda bayram iyimserliği | Piyasa Haberleri

Türkiye Ramazan Bayramı’na hazırlanırken, piyasalarda da bayram iyimserliği yaşandı. Döviz kurlarında düşüş, borsada yükseliş görüldü. S-400 konusunda ABD ile ortak çalışma grubu oluşturulması beklentisi, Türk mali varlıklarının ucuz ve primsiz olmasının da piyasalardaki iyileşme üzerindeki etkisi büyüktü.

Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Uzun Ramazan Bayramı tatili öncesinde piyasalarda iyimserliğin hakim olduğu bir dönem yaşadık. Borsada tepki yükselişi, döviz kurlarında ise düşüş görüldü. İyimserliğin detayında Cumhurbaş-kanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı telefon görüşmesinden sonra S-400 konusunda ABD ile orta yol bulunacağı (ortak çalışma grubu oluşturulacağı) beklentisi, bireysel emeklilik sistemine yönelik değişikliklerle borsaya fon girişinin (yaklaşık 1.2 milyar TL) önünün açılması, bir süredir 500 seviyesinin üzerinde seyreden Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranının (risk primi) 500’ün altına gerilemesi, son dönemde Türk varlıklarının oldukça ucuzlaması ve borsa özelinde kısmen de bayram tatili nedeniyle takas avantajını saymak mümkün. Ancak ABD ile ilişkilerde yumuşama olasılığı ile Türk mali varlıklarının ucuz ve primsiz oluşunun etkisi daha fazla. Hatırlanırsa geçtiğimiz yazılarımızda Türk mali varlıklarının ucuz olduğu konusuna birkaç kez vurgu yapmıştık. TL’nin diğer gelişen ülke para birimlerinden, Borsa İstanbul’un ise dış borsalardan olumlu ayrışması kalıcı olur mu? Zira son aylarda dış piyasalardan ve diğer para birimlerinden olumsuz ayrışma söz konusu idi. Para ve sermaye piyasalarındaki iyileşmenin kalıcı olması için zor gündemin rahatlaması ve olumlu haber akışının sürmesi gerekecek. Borsada son günlerdeki tepki yükselişi ve TL’deki değer kazanımına rağmen Türk varlıkları için genel görünümün çok değiştiğini, primli ve pahalı hale geldiğini söylemek pek mümkün değil. Ancak olumsuz ayrışma nedenlerinden biri olan Türkiye-ABD ilişkilerindeki belirsizlik henüz giderilmiş değil. Anlaşıldığı yönündeki spekülasyonların netleşmesi gerekecek.

MEKSİKA TAKINTISI

Ekonomik verilerde kötüye gidiş bu aşamada durmuş görülse de iyileşme demek için erken. 2019 ilk çeyrekte yüzde 2.6 oranındaki küçülme buna örnek olabilir. 2018 son çeyrekte yüzde 3 küçülen Türkiye ekonomisi bu yıla da iyi başlamadı. Olumlu fiyatlamaya konu olabilecek hikaye veya beklenti ihtiyacı sürüyor. Dış dünya da hiç rahat değil. Öncü dış borsalarda (Dow Jones, Dax) düşüş formasyonları oluşmaya başladı. ABD-Çin ticaret savaşı sürüyor. Artık ABD’nin ataklarına artık Çin de tepki vermeye başladı. Çin’in ABD’den soya alımını durdurması ve ABD’nin nadir elementler ithalatına kısıtlamadan söz etmesi kayda değer. Anlaşma yönünde beklentiler Haziran sonunda Japonya’daki G-20 toplantısında. ABD-İran arasındaki yüksek tansiyon karşılıklı açıklamalarla güncelliğini koruyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran’a uygulanan yaptırımlardan hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını ve politikalarının İran’ın petrol satışının sıfıra indirmek” olduğunu söyledi. Piyasaların öngörülemeyen riski Trump’ın şimdi de Meksika takıntısı depreşti. Yasadışı göçü önlemek için Meksika’dan ithalata 10 Haziran’dan itibaren yüzde 5 tarife getirdi. Ekim’e kadar göç tablosu düzelmezse vergi 25’e çıkıp orada kalacak dedi. Küresel ekonomiyle ilgili durgunluk beklentisi korunuyor. Fed faiz değişimi konusunda ‘sabır’ derken ABD 10 yıllık bono faiz oranındaki düşüş ve kısa dönemli bono faiz oranlarının altında kalması bunun göstergelerinden biri. Bu durum artan ABD odaklı jeopolitik risklerle birleşince altın fiyatlarına yükseliş olarak yansırken altının ons fiyatı tekrar 1.300 dolar seviyesine yükseldi. İç gündeme pazartesi mayıs enflasyon verisi eklenecek. Piyasa beklentisi aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 19 civarında bir artış yönünde. Bayrama daha umutlu giren piyasalarda iyimserliğin devamı olumlu haber akışına bağlı olacak.

BORSADA TEPKİ YÜKSELİŞİ

Borsada uzun dönem trend desteklerinden başlayan tepki çıkışı sürüyor. İlk destek 88.500 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Sonraki destekler 85.000 ve 83.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 92.000-93.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki direnç 95.000 seviyesinde. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki yükselişi gücünü koruyor.

DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

DOLAR/TL kurunda kâr satışları sürüyor. İlk destekler 5.83-5.81 seviyelerinde. Bu seviyelerde tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Sonraki destekler 5.78-5.70 ve 5.60 seviyesinde. İlk dirençler ise 5.98-6.00 ve 6.10 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki çıkışının güç kazanması için 6.10 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Satış baskısı sürmekle birlikte destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir.