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Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

19.02.2018 - 09:56

Küresel piyasalar, ABD, Çin ve Hong Kong piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD, Çin ve Hong Kong piyasalarının resmi tatil dolayısıyla işleme açılmayacağı yeni haftanın ilk işlem gününde, açık olan Asya piyasalarında kur ve faiz tarafının sakin bir seyir izlemesi, Japonya pay piyasalarında ise yükseliş eğilimi öne çıkıyor. 

ABD'de cuma günü pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,92'den yüzde 2,88'e geriledi. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan konut başlangıçları verisi beklentileri aşarken, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi tahminlerin altında kaldı. Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Analistler, bu hafta, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantısı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, faizlerde değişikliğe gidilmeyen yılın ilk toplantısına ilişkin detayların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. 

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Avrupa tarafında, geçen hafta pay piyasalarında yükseliş eğilimi öne çıkarken, avro/dolar paritesi dalgalı bir seyir izledi. Cuma günü, Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2555'i gören parite, artan satış baskısı ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,79 azalışla 1,2406'dan tamamladı. Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve İngiltere'de Bexit sürecinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini ifade eden analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi. 

Bugün Çin ve Hong Kong piyasalarının yeni yıl tatili dolayısıyla kapalı olduğu Asya'da, Japonya pay piyasalarında güçlü alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan düzeltilmiş dış ticaret fazlasının 373,3 milyar yen ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,8 değer kazandı. 

Yurt içinde, geçen hafta pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir BIST 100 endeksini 116.511 puana taşırken, dolar/TL ise düşüş eğilimini hafta boyunca sürdürerek 3,74'ün altını gördü. Cuma günü yüzde 0,47 düşüşle 3,7482'den haftayı kapatan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında sınırlı yükselişle 3,7510'dan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise geçen hafta içinde 117.518 puanı görmesi sonrası cuma günü yüzde 0,25 değer kazanarak haftayı 116.511 puanla 22 günlük ağırlıklı ortalamasının geçtiği 117.000 puanın altında tamamladı. 

Analistler, bu hafta yurt içinde iktisadi yönelim anketi ve kapasite kullanım oranı ile cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, yurt dışında ise merkez bankaları toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'de 3,73 desteğinin kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydetti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 
12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı cari işlemler dengesi 


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • pozitif seyir
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