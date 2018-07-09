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Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek

09.07.2018 - 09:19
Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek

Küresel piyasalar, bu hafta NATO zirvesinden gelecek haberler ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak veri akışına odaklanırken, yurt içinde bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen başlayacağı tören ve açıklanacak kabine takip edilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" piyasaların odağında yer alıyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

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AA'nın haberine göre; analistler, NATO zirvesinden gelecek haberlerin yanı sıra, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini, yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ve sonrasında açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabine üyelerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan veriler piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasına karşın işsizlik yüzde 4'e yükseldi.

Açıklanan dış ticaret açığı ise 43,1 milyar dolarla Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyesine işaret etti.

Verilerin ekonomik görünüme ilişkin karışık sinyaller vermesinin ardından dolar endeksi düşüşe geçerek 93,92 ile 3 haftanın en düşük seviyesine indi.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,34 değer kazandı.

Avrupa tarafında, avrodaki değerlenmeye karşın artan küresel risk iştahı ile cuma günü pay piyasalarının yükseliş eğilimini koruması dikkati çekti.

Almanya'da açıklanan sanayi üretimi endeksindeki artışın beklentileri aşması sonrasında DAX endeksi yüzde 0,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarındaki pozitif seyir, Asya Piyasaları ile yeni haftaya da taşındı.

Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 yükseldi.,

Yurt içinde, cuma günü döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi, gün içinde 100.000 puana yaklaşsa da bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 98.734 puandan kapandı.

Geçen haftayı 4,5744'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 4,55'in altına geriledi.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin üyelerinin takip edileceğini, ayrıca çarşamba günü cari işlemler dengesi ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Dolar/TL'nin 4,55'in altında kalıcılık sağlaması durumunda 4,49'un gündeme gelebileceğine değinen analistler, BIST 100 endeksinde ise 100.000 puanın direnç, 96.500 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyledi. 


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