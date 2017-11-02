Piyasalar yeni Fed Başkanı'nı bekliyor

ABD Başkanı Trump'ın, piyasaların beklentileri doğrultusunda Fed'in yeni başkanı olarak Jerome Powell'ı ataması bekleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen Fed Başkanı'na ilişkin haber ve yorumlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Fed Guvernörü Jerome Powell'ın atanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD basınında ye alan haberlere göre, Trump, bugün piyasaların beklentileri doğrultusunda Fed'in yeni başkanı olarak Powell'ı atayacak. Analistler, şu anki Fed Başkanı Janet Yellen'ın görev süresinin 3 Şubat 2018'de sona ereceğini hatırlatarak, Trump'ın, Fed'de 2012'den bu yana guvernör olarak görev yapan Powell'ı tercih etmesinde, Cumhuriyetçi olması ve para politikası bakımından mevcut Fed Başkanı Janet Yellen ile aynı çizgide durmasının belirleyici olduğunu kaydetti.



Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), dün politika faizini beklendiği gibi sabit tutmasının ardından karar metnindeki ifadeler aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Metinde, 9 FOMC üyesinin, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı belirtilerek, "FOMC'nin eylül toplantısından bu yana alınan veriler, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve ekonomik aktivitelerin kasırgalara rağmen sağlam hızda arttığını gösterdi. Kasırgalar, istihdamın eylülde düşmesine neden olsa da işsizlik gerilemeye devam etti. Hanehalkı harcamaları ılımlı artışını sürdürüyor ve sabit yatırımlardaki büyüme son çeyreklerde hızlandı." ifadeleri kullanıldı.

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FOMC kararının ardından Fed'in, aralık ayında faizleri 25 baz puan artıracağına ilişkin beklenti yüzde 90'ı geçti. Buna karşın Powell'ın atanacağı haberleri dolar endeksinin yatay bant içinde hareket etmesine ve pay piyasalarının genel olarak yükseliş eğilimini sürdürmesine neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,25 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak tarihinin en yüksek ikinci kapanışlarını gerçekleştirdi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 geriledi.

Avrupa tarafında, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı piyasaların en önemli gündemini oluşturuyor. BoE'nin, yüzde 0,25 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde olan politika faizini 0,25 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Analistler, özellikle üçüncü çeyrekte büyümenin beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 olarak kaydedilmesinin faiz artırım beklentisini kuvvetlendirdiğini belirterek, bugünkü faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,78 değer kazanarak rekor kırarken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,20 yükselerek günü yaklaşık 10 yılın zirvesinde tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya piyasalarında Japonya hariç negatif bir seyir izleniyor. Japonya'da beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının etkisiyle Nikkei 225 endeksi, rallisini sürdürerek dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazandı ve 1996 yılında gördüğü tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybetti.



Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da "rekorlar günü" olarak tarihe geçti. BIST 100 endeksi, dün 113.502 puanla gördüğü en yüksek seviye, 113.024 puanla kapanış ve 10,1 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorlarını kırdı. Dün 3,8335'e kadar yükselmesi sonrasında günü 3,8134'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 3,8000 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, bugün Trump'ın yeni Fed Başkanı'nı saat 22.00'de açıklamasının beklendiğini ifade ederek, BoE faiz kararı ve veri takviminin de takip edileceğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dolar bazlı 29.800 direncinin TL bazında 113.200 puana denk geldiğini belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda yükseliş isteğinin devam edebileceğini kaydetti.



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