‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatında yeni senaryo! Bitcoin fiyatında yeni senaryo! Sonraki Haber › Petrol fiyatları 55 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 55 dolar seviyesinde

Piyasalar Yellen'ın konuşmasını bekliyor!

04.10.2017 - 09:45

Fed Başkanı Yellen'ın bugün yapacağı konuşma ve yoğun veri trafiği, yatırımcıların odak noktasında olacak.

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma ve yoğun veri trafiğinin yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.
ABD'de dün pay piyasalarında rekorlar kırılmaya devam ederken, dolar endeksi 94 sınırına kadar yükselmesinin ardından kazançlarını geri vererek 93,6 seviyesinde dengelendi. Devam eden risk iştahı ile dün Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselerek rekorlarını sürdürdü.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), dün yayımladığı raporda "artan borçlanma, küresel finansal kriz ve düşük büyüme riskini artırıyor" uyarısına karşın piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin iyimserliğin devam ettiğini belirtiyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin çok altında kalması ve Brexit ile ilgili tedirginliklere karşın Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 2,5 artarak beklentileri aşması sonrasında pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Almanya borsasında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadığı günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise sınırlı yükselişle 1,1750 seviyelerinde dengelendi. 

Bugün Çin'de devam eden tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisindeki düşüşün ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 11,20 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediği görüldü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02'lik "sınırlı" değer kaybıyla 103.908 puandan tamamlarken, dolar/TL ise 3,5650-3,5900 bandında işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI ile ABD’de açıklanacak özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin yapacakları konuşmaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

BIST 100 endeksinin 101.500-105.500 bandı içine yerleştiğini ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 
10.55 Almanya'da eylül ayı hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi'nde eylül ayı hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere'de eylül ayı hizmet sektörü PMI
12.00 Avro Bölgesi'nde ağustos ayı perakende satışlar
15.15 ABD'de eylül ayı ADP özel sektör istihdamı
16.45 ABD'de eylül ayı hizmet sektörü PMI
17.00 ABD'de eylül ayı ISM imalat dışı endeksi


Etiketler

  • ABD Merkez Bankası
  • Janet Yellen
  • dolar endeksi
  • Uluslararası Para Fonu
  • vergi reformu
‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatında yeni senaryo! Bitcoin fiyatında yeni senaryo! Sonraki Haber › Petrol fiyatları 55 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 55 dolar seviyesinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.908 Değişim: 0,00% Hacim : 2.328 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.908 03.10.2017 Yüksek 103.908
Açılış: 103.908
3,5643 Değişim: -0,21%
Düşük 3,5616 04.10.2017 Yüksek 3,5763
Açılış: 3,5718
4,1964 Değişim: 0,01%
Düşük 4,1912 04.10.2017 Yüksek 4,2063
Açılış: 4,1958
146,29 Değişim: 0,17%
Düşük 145,93 04.10.2017 Yüksek 146,46
Açılış: 146,04
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.