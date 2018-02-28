Piyasalar Powell sonrası negatife döndü

Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamaları sonrasında artan faiz artırım beklentileriyle negatife dönen piyasalarda, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD büyüme ve kişisel tüketim harcamaları izlenecek.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında artan faiz artırım beklentileriyle negatife dönerken, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Powell, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Fed Başkanı olarak yaptığı ilk para politikası sunumunda, bankanın gelecek birkaç yıl boyunca ekonominin aşırı ısınmasını engellemek ve enflasyon hedefini tutturmak amacıyla kademeli faiz artırımlarını sürdürmeyi planladığını bildirdi.

Ekonomik görünümün güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret eden Powell, "Yıllık enflasyonun bu yıl yükselmesini ve orta vadede yüzde 2 hedefi civarında dengelenmesini bekliyoruz. Amerikan ekonomisinin de gelecek iki yıl boyunca iyi gidişatını sürdürmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Powell'ın açıklamalarının ardından, ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 2,84 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,92'nin üzerini gördü. Dolar endeksi ise 90,498 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 90,4 seviyelerinde dengelendi. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,16, S&P 500 endeksi yüzde 1,27 ve Nasdaq Teknoloji endeksi yüzde 1,23 geriledi.

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Analistler, Powell'ın sunumunun yatırımcılar tarafından "şahin" bulunduğuna işaret ederek, Fed'in mart ve haziran aylarında faiz artıracağına ilişkin piyasa beklentilerinin yükseldiğine dikkati çekti.

Fed'in bu yıl üç yerine dört faiz artırımı yapılacağı yönündeki fiyatlamaların güçlendiğini belirten analistler, bugün ABD'de 4. çeyreğe ilişkin büyüme, kişisel tüketim ve fiyat endeksi verilerinin izleneceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Powell'ın sunumunun ardından avro/dolar paritesi 1,2222 ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yatay seyrediyor. Avrupa borsaları endekslerinde ise düşüş gözlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi de önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da GfK tüketici güveni ile işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, avro/dolar paritesinin seyrinin de piyasaların yönü açısından etkili olacağını kaydetti.

Asya'da endekslerin küresel piyasalardaki negatif havayı devraldığı görülürken, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle güne yükselişle başlayan ve 119.000 puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi, Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,03 yükselişle 118.831,60 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün Powell'ın Fed'in kademeli faiz artırımlarına devam edeceği mesajını vermesi sonrasında 3,8139'a kadar yükselmesinin ardından bugün 3,80 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak dış ticaret istatistikleri

10.00 Almanya, mart GfK tüketici güveni

11.55 Almanya, şubat işsizlik verileri

13.00 Avro Bölgesi, şubat TÜFE

14.30 Türkiye, aralık konut fiyat endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, 4. çeyrek büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve fiyat endeksi

17.45 ABD, şubat Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, ocak bekleyen konut satışları