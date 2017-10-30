Piyasalar Fed'i takip edecek

Yatırımcılar, bu hafta, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, merkez bankaları kararları, ABD'de tarım dışı istihdam ve yurt içinde enflasyon verisini de takip edecek.

Küresel piyasalar, geçen hafta pozitif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ve bu hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanması beklenen yeni Fed Başkanı'na ilişkin kulis haberlerle pozitif bir seyir izledi. Analistler, yeni haftada Fed'in yanı sıra Japonya ve İngiltere merkez bankaları kararlarının piyasaların en önemli gündem maddesi olacağını belirterek, İspanya, Irak ve Suriye ile ilgili gelişmelerin de izleneceğini ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini bildirmesinin ardından Irak ile ilgili gelişmelerin bu hafta öne çıkabileceğine işaret eden analistler, İspanya’daki Katalonya krizinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Bağımsızlık ilanı sonrası görevine son verilen Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un, İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini açıklaması İspanya'daki krize ilişkin risk algısını artırdığı belirtiliyor.

ABD'de cuma günü açıklanan büyüme verisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,20 değer kazanarak haftalık kapanış rekorlarını kırdı.

Avrupa tarafında, İspanya krizi ve Brexit ile ilgili endişelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen haftaki "güvercin" olarak değerlendirilen kararları avro/dolar paritesinin haftalık bazda yüzde 1,45 gerilemesine neden oldu. Avronun değer kaybından pozitif etkilenen pay piyasalarında ise genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,45 değer kaybetti.

Japonya'da bugün açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilere yakın gelmesi sonrasında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile döviz kurları geriledi, BIST 100 endeksi de yükseldi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 artışla 107.884 puandan kapanırken, haftayı 3,7906'dan tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7740'a geriledi.

Analistler, Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell’a yöneldiğine ilişkin haberlerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, bu hafta Trump'ın açıklamaları, merkez bankaları kararları, ABD'de tarım dışı istihdam ve yurt içinde enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomi güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

15.00 ABD, eylül ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.00 Almanya, ekim ayı TÜFE